PSG : Mbappé prend une grosse décision, Galtier lui tire son chapeau

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après la défaite en finale de la Coupe du monde, Kylian Mbappé ne s’est reposé que deux jours avant de faire son retour avec le PSG. Titulaire contre Strasbourg, le meilleur buteur du dernier Mondial a inscrit le but vainqueur au bout du temps additionnel. Christophe Galtier en a profité pour l’encenser une fois de plus.

Encore auteur d’un gros début de saison avec le PSG, Kylian Mbappé a confirmé sur la Coupe du monde qu’il était en très grande forme. Malgré la défaite en finale de l’équipe de France, Mbappé a inscrit huit buts dont un triplé en finale. Rien que ça…

Mbappé de retour et déjà buteur

Malgré la déception, Kylian Mbappé n’a pris que deux jours de repos avant de retourner aux affaires avec le PSG. Titulaire contre Strasbourg, Mbappé a provoqué et inscrit le pénalty vainqueur à la dernière minute. Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a encore encensé Kylian Mbappé.

Transferts - PSG : Galtier enterre un dossier brûlant du dernier mercato https://t.co/qvF7s4hogt pic.twitter.com/wa5CzXp9bA — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

« Quelle chance nous avons d'avoir un joueur comme ça »