PSG : Neymar se fait fracasser, une terrible accusation tombe

Arthur Montagne

De retour avec le PSG quelques jours après la Coupe du monde, Neymar a vécu une soirée très compliquée au Parc des Princes. Le numéro 10 de la Seleçao a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes coup sur coup. Un comportement vivement critiqué au Brésil où certains journalistes le suspectent d’avoir voulu passer une soirée du Nouvel An tranquille.

Pour son retour à la compétition après une Coupe du monde très frustrante, Neymar a vécu une nouvelle soirée compliquée mercredi contre Strasbourg. En effet, le numéro 10 du PSG a été expulsé en écopant de deux avertissements coup sur coup d'abord pour une main dans le visage d'un adversaire avant une simulation. Et au Brésil, Neymar se fait fracasser, à commencer par Thiago Benevenutte.

«Je me demande si le réveillon du Nouvel An est prêt»

« Neymar reçoit deux cartons jaunes en moins de deux minutes, tous deux pour des raisons idiotes. D’abord, il est allé répondre (à un adversaire) et a laissé trainer son bras dans le visage de son adversaire. Ensuite, il s’est jeté sans être touché à l’intérieur de la surface de réparation. Logiquement expulsé », écrit le journaliste de Globo avant que le champion du monde en 1970 avec la Seleção, Gerson, n'affiche une drôle d'accusation. « Neymar est expulsé avec un penalty simulé, et ne jouera pas le 1er janvier ! Je me demande si le réveillon du Nouvel An est prêt », lance-t-il dans des propos rapportés par UOL . Mais c'est finalement le consultant brésilien Walter Casagrande qui s'est montré le plus virulent à l'égard de Neymar.

«C’est là, on est en 2023 et il est toujours aussi puéril»