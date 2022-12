PSG : Neymar expulsé, Christophe Galtier monte au créneau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Neymar n'a pas terminé la rencontre face au RC de Strasbourg. Expulsé par l'arbitre de la rencontre en seconde période, l'international brésilien peut, néanmoins, compter sur le soutien de son entraîneur. Après la victoire de son équipe, Christophe Galtier a tenu à mettre en avant la bonne copie rendue par l'international brésilien après un Mondial éprouvant.

Pour son retour en Ligue 1, après un Mondial fort sur le plan émotionnel, Neymar est passé par toutes les émotions. Mais après la victoire de son équipe face au RC de Strasbourg (victoire 2-1), l'international brésilien était habité par une importante colère, après avoir reçu deux cartons jaunes. Frustré, Neymar a quitté le Parc des Princes avant le coup de sifflet final.

« Ney était aussi assoiffé »

Malgré l'expulsion de Neymar, Christophe Galtier a tenu à saluer sa bonne performance. « Ney était aussi assoiffé. Il a décroché, à un certain moment, puisque le ballon ne lui arrivait pas. Il a été dans la densité, il y avait beaucoup de monde à l’intérieur. Il a décroché, crée des situations, il fait une belle dernière passe sur Kylian, mais malheureusement, on n’arrive pas à marquer » a confié l'entraîneur du PSG.

« Autant je peux valider la simulation, autant le premier... »