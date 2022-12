PSG : Kylian Mbappé flambe, le vestiaire de Galtier hallucine

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour son retour en Ligue 1, Kylian Mbappé a offert la victoire à son équipe. L'international français a inscrit le penalty victorieux dans les ultimes instants de la rencontre face au RC de Strasbourg (2-1). Après la rencontre, Marco Verratti a tenu à saluer la prestation de son coéquipier au PSG.

Le PSG a souffert face au RC de Strasbourg ce mercredi soir. Le club parisien n'a obtenu la victoire que dans le temps additionnel, grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Revenu frustré du Mondial, l'international français s'est, une nouvelle fois, montré décisif.

« Kylian, il a des qualités incroyables »

Au micro de Canal +, Marco Verratti est revenu sur cette rencontre face au RC de Strasbourg. « Nous n’avons rien lâché et nous nous sommes procurés des occasions, même à dix. Collectivement, nous sommes bien mentalement car nous continuons à y croire. Kylian, on le sait, il a des qualités incroyables. Il a attendu les dernières minutes pour marquer ce but, mais nous sommes très contents » a-t-il déclaré.

« Kylian a le mental pour marquer sur ce genre de situations »