PSG : Réprimandé par Christophe Galtier, il vide son sac

Thomas Bourseau

Hugo Ekitike n’a pas connu les débuts qu’il espérait au PSG. Certes, la concurrence à son poste allait forcément le priver d’une place de titulaire immédiatement après son arrivée en prêt, cependant, le Français attendait plus. De quoi déboucher une grosse discussion avec Christophe Galtier à l’entraînement, Ekitike s’est livré sur le sujet.

Recruté en provenance du Stade de Reims en juillet dernier, Hugo Ekitike a débarqué au PSG de la même façon que Kylian Mbappé à l’été 2017. En effet, l’attaquant français a pu arriver à Paris sous la forme d’un prêt d’une saison avec une option d’achat obligatoire. Mais contraient à son aîné de quatre ans Kylian Mbappé, Ekitike ne s’est pas immédiatement fait une place de titulaire au PSG, bien au contraire.

Ekitike lâche ses vérités sur le discours de Galtier concernant son temps de jeu

En concurrence avec trois des meilleurs joueurs du monde, à savoir Mbappé, Lionel Messi et Neymar, Hugo Ekitike a dû ronger son frein pendant une bonne partie de la première moitié de saison, laissant sa frustration éclatée par les réseaux sociaux et même pendant certaines séances d’entraînement. D’ailleurs, une discussion entre son entraîneur Christophe Galtier et lui-même aurait eu lieu.

«Ce n’était pas un discours pour me dire : « tu ne travailles pas »»