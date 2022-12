PSG : Neymar craque, le coup de gueule de Christophe Galtier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour en Ligue 1 après sa déception au Mondial, Neymar n'a pas terminé la rencontre face au RC de Strasbourg ce mercredi soir. L'international brésilien a été expulsé après avoir reçu deux cartons jaunes. Fou de rage, il a quitté le stade avant le coup de sifflet final. En conférence de presse, Christophe Galtier a critiqué certaines décisions de l'arbitre.

En l'espace d'une minute, le match de Neymar a pris une tournure inattendue. Averti une première fois par Clément Turpin après avoir mis la main dans le visage d'Adrien Thomasson, l'international brésilien a été expulsé lors de la rencontre face au RC de Strasbourg (victoire 2-1 du PSG), quelques secondes plus tard, pour une simulation dans la surface. Fou de rage, Neymar n'a pas attendu ses coéquipiers et a quitté le Parc des Princes avant le coup de sifflet final.

Mercato : Après le séisme au PSG, une grosse révélation tombe sur Neymar https://t.co/mD9KcvwvpU pic.twitter.com/hcejyLfa8F — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Galtier prend la défense de Neymar

Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à prendre la défense de Neymar. « Je peux comprendre qu'il y ait de la frustration, de la colère chez lui, il avait essayé de retrouver du rythme, il avait une réelle envie de jouer les deux matchs à venir » a confié l'entraîneur du PSG.

« Je regrette que l'excès d'engagement n'ait pas été sanctionné plus sévèrement »

Le technicien regrette certaines décisions de Clément Turpin durant la rencontre. « Je m’attendais à un match difficile, Strasbourg a pu se préparer. Il y a eu beaucoup d’impact. C’est une équipe qui joue bien mais qui dégage beaucoup de force et de puissance. Je regrette que parfois l'excès d'engagement n'ait pas été sanctionné plus sévèrement sur mes joueurs, ce qui a généré un peu de frustration chez Ney » a-t-il déclaré.

« Son premier jaune est quand même très sévère »