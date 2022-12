PSG : Le Qatar doit gérer une tempête avec Kylian Mbappé, il est fixé

Guillaume de Saint Sauveur

Malgré son remarquable triplé, Kylian Mbappé n’a pas réussi à faire pencher la balance en faveur de l’équipe de France lors de la finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine. L’attaquant du PSG, qui a fait l’objet d’une série de provocations de la part du gardien argentin, est sorti du silence à ce sujet mercredi soir et se montre rassurant par rapport à sa relation avec Lionel Messi.

Perdue aux tirs au but par l’équipe de France face à l’Argentine le 18 décembre dernier au terme d’un scénario historique, cette finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar continue de faire couler beaucoup d’encre. Kylian Mbappé, qui a inscrit un triplé en faveur des Bleus ce soir-là, a par la suite fait l’objet de nombreuses provocations de la part d’Emiliano Martinez, le gardien de l ’Albiceleste. Et l’attaquant du PSG a réagi à ce sujet, niant tout malaise avec Lionel Messi au sujet de ces chambrages argentins.

« Pas perdre d’énergie avec des choses aussi futiles »

Interrogé en zone mixte mercredi soir après la victoire du PSG contre Strasbourg (2-1), Mbappé a préféré prendre de la hauteur sur ces attaques du gardien argentin : « Est-ce que j’ai discuté avec Messi des célébrations de Martinez ? J’ai discuté avec lui après le match, je l’ai félicité car c’était la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j’ai échoué donc il faut toujours rester bon joueur. Les célébrations, ce n’est pas mon problème. Il ne faut pas perdre d’énergie dans des choses aussi futiles. L’important pour moi, c’est de donner le meilleur de moi-même pour le club. On va attendre que Leo revienne pour qu’on puisse recommencer à gagner les matchs et marquer des buts », a lâché Mbappé. Les hautes instances du PSG peuvent donc être rassurées sur ce point.

« Je ne vais jamais digérer »