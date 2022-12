PSG : Kylian Mbappé au secours d’une nouvelle recrue du mercato ?

Pierrick Levallet

Dans le dur depuis son arrivée, Hugo Ekitike éprouve quelques difficultés à se faire une place au sein de l'attaque du PSG. L'attaquant de 20 ans a d'ailleurs un petit coup de mou en début de saison. Malgré tout, il a avoué n'avoir jamais douté de lui et que Kylian Mbappé l'a beaucoup aidé à traverser ce moment délicat.

Recruté avec le statut de future star, Hugo Ekitike peine pour le moment à s’imposer au PSG. L’attaquant de 20 ans a du mal à se faire une place au sein de l’attaque parisienne, constituée de Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Peu mis en confiance par Christophe Galtier, le joueur prêté par le Stade de Reims ne répond pas encore vraiment aux attentes placées en lui.

Mercato - PSG : Campos, pression... Ekitike se lâche sur son transfert https://t.co/nOjWFoNUo8 pic.twitter.com/07qv8oZski — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

«Si je suis là aussi c’est que j’ai les qualité»

Malgré tout, Hugo Ekitike ne doute pas de lui. Et il a révélé pourquoi au micro de Canal + : « Ma confiance absolue en moi ? Ça vient de ma personnalité, de là où j’ai grandi et des personnes avec qui j’ai grandi. Je pense que ça vient surtout de ma famille. C’est une mentalité, ça veut dire que je n’ai peur de personne et de rien. Si on peut garder cette confiance en arrivant dans le même club que Messi, Neymar et Mbappé ? Ce n’est pas de l’arrogance, je sais que je suis dans un endroit où j’ai beaucoup à apprendre. Mais si je suis là aussi c’est que j’ai les qualités. Je ne doute jamais, jamais. Parfois, on peut se poser des questions, se remettre en question, mais je ne vais jamais douter. »

«Kylian me parle tout le temps»