Mercato - PSG : Campos, pression... Ekitike se lâche sur son transfert

Pierrick Levallet

Annoncé comme un futur grand talent, Hugo Ekitike est arrivé au PSG avec une étiquette lourde à assumer. La pression était de mise lors de la première partie de saison et le joueur de 20 ans a fait les frais de quelques critiques. Malgré tout, l'attaquant parisien entend bien assumer son statut pour se faire une place dans la capitale.

Cet été, le PSG ne s’est renforcé qu’avec un seul joueur sur le plan offensif : Hugo Ekitike. Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims, l’attaquant de 20 ans a débarqué dans la capitale avec l’étiquette d’un joueur à fort potentiel. Naturellement, les attentes ont été assez grandes autour de lui, et il n’y a pas vraiment répondu jusqu’à présent. Peu utilisé par Christophe Galtier, Hugo Ekitike n’a disputé que 12 matchs (seulement deux titularisations) pour un seul but et deux passes décisives. De ce fait, l’international U20 tricolore est la cible de quelques critiques de la part des supporters. Mais cela ne l’inquiète pas plus que cela.

«Je vais toujours être remis en question»

« Les critiques trop sévères ? Non, je sais pourquoi je suis venu ici. Forcément, quand on arrive dans un club comme ça, il y a beaucoup d’attentes. Les gens attendent des performances et forcément, si ça ne vient pas, on se pose des questions » explique l’attaquant du PSG dans un entretien accordé à Canal + .

«Si je suis mauvais, je serai le premier à le dire»