Mercato - OM : Une reconversion à l’OM ? Payet annonce la couleur

Thibault Morlain

A 35 ans, Dimitri Payet voit la retraite se rapprocher doucement mais surement. Et concernant son avenir, le numéro 10 de l’OM dispose d’une clause dans son contrat lui assurant une reconversion au sein du club phocéen. Entre l’OM et Payet, c’est dont loin d’être terminé et le principal intéressé s’est confié sur ce sujet.

Ce mercredi, pour La Provence , Dimitri Payet a annoncé qu’il ne se voyait pas quitter l’OM, espérant même y terminer sa carrière. C’est d’ailleurs avec le club phocéen qu’il devrait faire son après-carrière. En effet, dans son contrat, Payet dispose d’une clause de reconversion à l’OM. Ce à quoi il ne veut pas penser tout de suite…

Mercato - OM : L’énorme mise au point de Payet sur son avenir à l’OM https://t.co/5hNH6fKxe4 pic.twitter.com/LoEFSE9i8c — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

« Tant que je serai sur le terrain, je n’arrivera pas à me lancer »

En échangeant avec le quotidien régional, Dimitri Payet a donc évoqué cette clause de reconversion. Le joueur de l’OM a alors expliqué : « Est-ce je pense à l’après-foot ? Oui et non. Ça m’arrive d’y penser, mais je sais que tant que je serai sur le terrain, je n’arrivera pas à me lancer. J’ai effectivement une clause qui permet d’avoir une reconversion au sein du club ».

« Il peut y avoir plein de choses à faire pour aider le club »