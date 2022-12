PSG : L'étonnante réponse de Kylian Mbappé sur le Ballon d'Or

Amadou Diawara

Malgré une Coupe du Monde exceptionnelle avec l'équipe de France, Kylian Mbappé devrait être devancé par son coéquipier argentin Lionel Messi - champion du monde en titre - au classement du prochain Ballon d'Or. Interrogé sur le sujet, le numéro 7 du PSG a lâché une réponse étonnante.

Lors de la Coupe du Monde au Qatar, Kylian Mbappé marchait sur l'eau. Au top de sa forme, le numéro 10 de Didier Deschamps a permis aux Bleus de se hisser jusqu'en finale. Et grâce à son triplé contre l'Argentine, Kylian Mbappé a reçu le soulier d'or de meilleur buteur de la compétition avec huit réalisations. Toutefois, cela n'aura pas suffi pour remporter son deuxième sacre dans un Mondial.

PSG : Mbappe reçoit un hommage très spécial, il lâche un énorme message https://t.co/yqepv90Vmb pic.twitter.com/hlfER7Y5bw — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

«Il faut toujours tirer des enseignements et revenir encore plus fort»

Défait contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé peut même déjà dire adieu au Ballon d'Or. Alors qu'il a offert sa troisième étoile à l' Albiceleste , Lionel Messi devrait logiquement remporter le Graal pour la huitième fois de sa carrière en 2023. D'ailleurs, Kylian Mbappé semble déjà ne plus croire en ses chances de soulever le prochain Ballon d'Or.

«Le Ballon d'Or est-il pour l'année d'après ? Ouh»