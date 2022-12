Équipe de France : Mbappé, Argentine... Le clash continue, le clan Di Maria fracasse Adil Rami

Amadou Diawara

Lors des festivités après la Coupe du Monde, Kylian Mbappé s'est fait chambré par les joueurs argentins. Révolté, Adil Rami a tenu à prendre la défense de son compatriote français. Et son intervention à provoqué un clash avec le clan Angel Di Maria. Et dernièrement, c'est la femme d'El Fideo qui a recadré Adil Rami.

Après son sacre lors de la dernière Coupe du Monde, les joueurs argentins - menés par Emiliano Martinez - ont chambré Kylian Mbappé à plusieurs reprises. Ce qui a provoqué la colère d'Adil Rami. En effet, le champion du monde 2018 n'apprécie pas du tout l'attitude du gardien de l' Albiceleste . Et il n'a pas manqué de le faire savoir. « Le plus gros FD* du monde du football... L'homme le plus détesté. Kylian Mbappé les traumatise tellement qu'ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du monde » , a-t-il pesté sur les réseaux sociaux.

«Angel peut t’apprendre à pleurer, à t'occuper d'une femme»

Dans la foulée, Angel Di Maria a tenu à apporter son soutien à Emiliano Martinez face à Adil Rami : « El Dibu meilleur gardien du monde, va pleurer ailleurs » . Un message qui n'est pas resté sans réponse, puisque le défenseur de Troyes a riposté « Tu m'apprends (à pleurer) Angel ? » .

«Angel peut t'apprendre à marquer des buts dans des finales»