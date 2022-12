PSG : Mbappe reçoit un hommage très spécial, il lâche un énorme message

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De retour au Parc des Princes après l'énorme déception du Mondial, Kylian Mbappé a reçu l'hommage du Parc des Princes. Les ultras du PSG ont crée un chant à la gloire du natif de Bondy. Une marque d'affection, qui a touché l'international français. Présent en zone mixte après la victoire face au RC de Strasbourg (2-1), il a tenu à remercier le public.

On avait quitté Kylian Mbappé, intraitable sur les penaltys au Qatar. On l'a retrouvé toujours aussi performant dans cet exercice en Ligue 1. Dans les ultimes secondes du temps additionnel, la star français a transformé le penalty de la victoire et offert la victoire au PSG face au RC de Strasbourg ce mercredi soir.

PSG : Mbappé clashé par le gardien de l'Argentine, il répond enfin https://t.co/gj4Ud2YdC0 pic.twitter.com/3zfujzkLiG — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Mbappe a son chant

Pour le retour de Mbappé à Paris, le Parc des Princes a voulu marquer le coup. Les ultras du PSG ont crée un chant à la gloire du joueur de 24 ans. Un hommage, sur lequel est revenu Mbappé en zone mixte.

« Ça fait toujours chaud au cœur de savoir que vous êtes chez vous ici »