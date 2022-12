PSG : Leo Messi meilleur que Karim Benzema ? Ancelotti répond

Amadou Diawara

Alors qu'il vient de remporter sa toute première Coupe du Monde, Lionel Messi est plus que jamais au coeur du débat pour le GOAT, le plus grand joueur de tous les temps. Interrogé sur la question, Carlo Ancelotti a refusé de désigner le vétéran argentin comme le meilleur joueur de l'histoire, soulignant le fait qu'il entrainait l'actuel Ballon d'Or : Karim Benzema.

Grâce à son sacre avec l'Argentine à la Coupe du Monde, Lionel Messi peut désormais se vanter d'avoir tous les trophées dans sa vitrine. En ayant offert sa troisième étoile à l'Argentine, la Pulga a encore plus d'arguments à faire valoir dans la course pour devenir le GOAT, le plus grand joueur de tous les temps. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, Carlo Ancelotti a été invité à prendre position sur le sujet. Et il a refusé de désigner Lionel Messi (35 ans) comme étant le meilleur joueur de l'histoire, préférant se satisfaire d'avoir Karim Benzema - le Ballon d'Or - dans son effectif au Real Madrid.

Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour l'avenir de Luis Campos https://t.co/jzSIn19CnP pic.twitter.com/8UN1xUhffK — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

«Je ne vais pas dire "Messi est le meilleur de l'histoire"»

« Lionel Messi était-il à une Coupe du monde de devenir le meilleur joueur de l'histoire ? C'est une chose difficile à dire. Sa carrière continue, qu'il ait ou non une Coupe du monde. Est-il le meilleur de l'histoire ? Eh bien, je ne sais pas, honnêtement » , a confié Carlo Ancelotti, avant d'en rajouter une couche.

« j'ai vu Maradona, Cruyff, j'entraîne l'actuel Ballon d'Or»