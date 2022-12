Mercato : Une bombe à 200M€ annoncée pour Erling Haaland

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A peine arrivé en Angleterre, Erling Haaland fait déjà fantasmer la presse anglaise. Selon certaines sources, son contrat comporterait une clause libératoire fixée à 200M€. Celle-ci serait effective à partir de l'été 2024. Immédiatement, des rumeurs sur un possible départ de Manchester City et une arrivée au Real Madrid sont apparues.

Le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone... Les plus grands clubs européens avaient vu le phénomène. Agé de 22 ans, Erling Haaland semble déjà dans une autre planète. Déjà au Borussia Dortmund, ses prestations n'étaient pas passées inaperçues. Et cela avait occasionné une incroyable bataille en coulisses lors du dernier mercato estival. Finalement, Haaland avait fait le choix de s'engager avec Manchester City, entraînée par Pep Guardiola.

Un transfert d'Haaland en 2024 ?

Un engagement longue durée puisque son contrat est censé expirer en 2027. Avec 20 buts inscrits en Premier League, on ne peut pas remettre en question son choix de rejoindre Manchester City. Il s'affirme comme l'une des stars du ballon rond, mais aussi comme l'un des plus grands finisseurs. Mais en Angleterre, certains médias craignent un possible départ d'Haaland dès l'été 2024.

Une clause libératoire présente dans son contrat

Selon plusieurs médias comme The Athletic, L'Equipe ou encore OK Diario, Erling Haaland dispose d'une clause libératoire dans son contrat fixée à 200M€. Celle-ci prendrait effet à partir de l'été 2024. Autrement dit, une équipe pourrait s'attacher les services de l'international norvégien dans un peu plus d'un s'il verse cette somme à Manchester City.

Haaland se préparerait à son départ