PSG : Il l'annonce, cet attaquant est meilleur que Mbappé et Haaland !

Révélation de la Coupe du monde, Julian Alvarez a été crucial dans l'obtention du titre de l'Argentine bien qu'il n'était pas titulaire au début du tournoi. Mais l'attaquant de Manchester City a pris le dessus sur Lautero Martinez, à tel point qu'Ivan Zamorano estime qu'Alvarez est plus complet que Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Championne du monde, l'Argentine avait toutefois lancé son Mondial par une défaite contre l'Arabie Saoudite (1-2). Après ce match, Lionel Scaloni a donc décidé de faire plusieurs changements et Julian Alvarez a ainsi pris la place de Lautaro Martinez. Et Ivan Zamorano est sous le charme de l'attaquant de Manchester City qu'il considère plus complet que Kylian Mbappé et Erling Haaland.

Alvarez plus complet que Mbappé et Haaland ?

« Moi, j’étais un avant-centre classique, de ceux qu’on ne fait plus. Aujourd’hui, dans le football actuel, il me semble que Julian est l’attaquant le plus complet qui existe. Haaland n’est pas bon sur les ailes, Mbappé on a vu que comme numéro 9 il ne participe pas beaucoup. Et tout ça, Julian le fait », lance l'ancien buteur chilien à Olé avant d'en rajouter une couche.

«C’est un garçon qui fait tout bien»