PSG : Sergio Ramos reçoit un énorme message pour son avenir

Après une Coupe du monde totalement ratée, l'Espagne a décidé de se séparer de son sélectionneur Luis Enrique, remplacé par Luis de la Fuente, à la tête des Espoirs jusque-là. Et cela pourrait être une bonne nouvelle pour Sergio Ramos qui attend de revenir en sélection depuis mars 2021. Le nouvel homme fort de la Roja lui a d'ailleurs encore ouvert la porte.

Il y a quelques jours, Luis de la Fuente, le nouveau sélectionneur de l'Espagne a ouvert la porte à un retour de Sergio Ramos : « La porte est ouverte pour tous les joueurs. Si Sergio Ramos va bien, viendra-t-il ? Oui, mais tout dépend du moment où l'on fait la liste ». Et dans une interview accordée à AS , il en a rajouté une couche.

La porte est ouvert pour Ramos

« La porte n'est fermée pour personne, le meilleur viendra. Dans tous les cas, cela dépendra de leur forme. Je vais parler à Ramos, comme je le fais avec tous les poids lourds. Je connais Sergio depuis que je suis enfant, depuis mon passage à Séville », assure Luis de la Fuente.

Vers un retour deux ans après ?

Le retour de Sergio Ramos serait en tout cas un petit événement puisqu'il n'a plus été appelé depuis mars 2021. L'homme aux 180 sélections aura d'ailleurs un coup à jouer s'il poursuit sur sa lancée avec le PSG. Et pour cause, la charnière centrale espagnole n'a pas donné satisfaction au Qatar, d'autant plus que Rodri a du évoluer dans l'axe.