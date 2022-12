PSG : La Coupe du monde a fait des dégâts, Galtier tremble

Arthur Montagne

Avec la Coupe du monde en pleine saison, pour la première fois de l’histoire, les clubs étaient dans le flou concernent la seconde partie de saison. Et le PSG n’y échappe pas. Le club de la capitale a vu Nuno Mendes et Danilo Pereira se blesser tandis que les Brésiliens sont encore traumatisés par l’élimination de la Seleçao. Christophe Galtier va avoir du travail.

Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du monde a eu lieu en pleine saison. Par conséquent, alors que le Mondial a pris fin avec la victoire de l'Argentine contre l'équipe de France, les clubs se dirigent vers l'inconnu de ce que leur réserve une seconde partie de saison suivant une compétition aussi importante qu'un Mondial. Et le PSG ne fait pas exception. Christophe Galtier peut s'inquiéter.

▶️PSG : Mbappé chambré par l’Argentine, Messi totalement innocent ?👇 pic.twitter.com/zMHRxMwVXx — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Nuno Mendes, le coup dur, Neymar dévasté

Pour commencer, la blessure de Nuno Mendes s'est aggravée au Qatar et le latéral portugais devrait rater plusieurs semaines de compétition. Concernant Neymar, cette fois-ci, le problème n'est pas physique. Si le numéro de la Seleçao a été handicapé par un souci à la cheville, c'est surtout sur le plan mental que le Brésilien inquiète. Dévasté par l'élimination en quart de finale, Neymar a probablement laissé filer sa dernière chance d'être champion du monde. « Je suis psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a rendu paralysé pendant 10 minutes, et juste après j’ai commencé à pleurer sans pouvoir m’arrêter, ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement », écrivait même Neymar sur ses réseaux sociaux.

Messi-Mbappé, quelles retrouvailles ?

L'autre question qui inquiète du côté du PSG concerne les retrouvailles entre Lionel Messi et Kylian Mbappé. Les festivités des Argentins et la façon dont l'attaquant français a été pris à parti n'est pas passée inaperçue et le septuple Ballon d'Or n'a pas semblé dérangé par la situation. Par conséquent, les éventuelles tensions entre les deux stars seront scrutées. Sans oublier la possible motivation de Lionel Messi, qui a atteint le Graal en devenant champion du monde. Bref, la seconde partie de saison du PSG s'annonce mouvementée.