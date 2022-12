PSG : Une grosse mise en garde est lâchée pour Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Kylian Mbappé n'aura donc pas trainé pour revenir s'entraîner avec le PSG. En effet, trois jours seulement après la finale perdue de Coupe du monde face à l'Argentine, l'international français était déjà de retour avec le club de la capitale. De quoi surprendre tout le monde alors que Mbappé avait droit à quelques jours de vacances. Mais voilà que cela pourrait ne pas être sans conséquence à l'avenir...

L'annonce a été étonné. Ce mercredi, le PSG a communiqué le retour de Kylian Mbappé à l'entraînement. Trois jours auparavant, le natif de Bondy perdait pourtant une finale de Coupe du monde avec l'équipe de France. Souhaitant visiblement se remettre rapidement au travail pour oublier cela, le numéro 7 du PSG a donc fait une croix sur ses vacances. Mbappé n'a visiblement pas eu besoin de se reposer physiquement ni mentalement suite à cette Coupe du monde au Qatar.

« Sur le moyen et long terme, ça peut avoir un impact »

Pas de repos donc pour Kylian Mbappé. Est-ce alors un énorme risque pris par la star du PSG ? Pour L'Equipe , Alexandre Dellal, préparateur physique, a mis en garde l'international français et le club de la capitale, expliquant : « Sur le moyen et long terme, ça peut avoir un impact, mais pas forcément sur le court terme, car les joueurs ont l'habitude d'enchaîner. Il est parti pour jouer jusqu'à la fin de saison sans coupure et c'est son club qui va faire en sorte qu'il en ait une sur l'aspect haute intensité, avec peut-être un aménagement sur le plan neuromusculaire. Le staff médical et celui de la préparation physique, qui le suivent depuis des années, ont une connaissance un peu plus pointue de son corps et de ses séries de matches. Et ils vont récupérer les données de ses rencontres et de ses charges de travail au Qatar, pour orienter ses séances. Ils vont aussi faire des tests médicaux avec une interprétation plus fine ».

« Je serais davantage vigilant sur la dimension psychologique »