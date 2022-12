Ces joueurs du PSG qui ont remporté la Coupe du monde avant Messi

La rédaction

Après une finale légendaire face à l’Équipe de France, l’Argentine de Lionel Messi a été sacrée championne du Monde, l'emportant aux tirs au but. A 35 ans, La Pulga décroche ainsi le dernier trophée qui lui manquait : la Coupe du monde. Un objectif de plus réussi pour le joueur du PSG, qui n'est pas le seul à avoir été sacré en tant que Parisien. Retour sur ces joueurs du PSG qui ont également remporté la Coupe du monde.

Alphonse Areola - 2018

Appelé en tant que troisième gardien par Didier Deschamps en 2018, Alphonse Areola aura été sacré champion du Monde en Russie sans avoir disputé la moindre minute durant ce Mondial. Avec le PSG, Areola sortait pour autant d’une saison pleine.

Presnel Kimpembe - 2018

Tout comme Alphonse Areola, Presnel Kimpembe a lui aussi été sacré champion du Monde en Russie, à seulement 22 ans. Durant ce Mondial, le défenseur du PSG n’aura disputé qu’une seule rencontre, celle face au Danemark lors du dernier match de poule (0-0) durant laquelle il a été titulaire.

Kylian Mbappé - 2018

À seulement 19 ans, Kylian Mbappé a été sacré champion du Monde en Russie. Durant ce Mondial, l’attaquant du PSG a battu de nombreux records. Il est par ailleurs devenu le plus jeune joueur français à marquer dans un tournoi majeur. Lors de la finale face à la Croatie (4-2), Mbappé a marqué le quatrième et dernier but de l’Équipe de France devenant le premier joueur évoluant au PSG à marquer un but à ce stade de la compétition. Des performances qui lui ont d'ailleurs valu le titre de meilleur espoir de la compétition.

Rai - 1994

En 1994 aux États-Unis, Rai est lui sacré champion du Monde avec le Brésil malgré une saison mitigée avec le PSG. Lors de ce Mondial, tout avait d'ailleurs bien commencé pour l’idole des supporters parisiens. Rai était ainsi titulaire lors du premier match, mais très vite il a perdu sa place de titulaire. Il n'a d'ailleurs pas disputé la finale remportée face à l’Italie.

Ronaldinho - 2022