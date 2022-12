PSG : Messi, Neymar, Mbappé… Inquiétude pour la MNM après la Coupe du monde ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que la Coupe du monde vient de se clôturer, le PSG s’apprête à retrouver la compétition avec dans ses rangs trois stars majeurs du tournoi, Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. Ces derniers ont connu un parcours bien différent durant la compétition organisée au Qatar, de quoi s’interroger sur leur retour dans la capitale.

Pour la première fois de l’histoire, la Coupe du monde de football s’est déroulée en hiver, en plein milieu de la saison. Une longue trêve a donc été nécessaire pour permettre aux joueurs de se retrouver au Qatar. Au terme de cinq semaines de compétition, c’est l’Argentine qui est sortie gagnante après une finale d’anthologie contre la France (3-3, 4 tab à 2) au cours de laquelle Lionel Messi et Kylian Mbappé ont brillé.

Sacré avec l'Albiceleste, Messi doit rester motivé

Toute la question est désormais de savoir si ce Mondial aura des répercussions sur le PSG, et si oui, lesquelles. Lionel Messi a le sourire après avoir remporté le Mondial. Élu meilleur joueur, le septuple Ballon d’Or a été le grand artisan du sacre de l’ Albiceleste en inscrivant un doublé contre la France. Auteur d’un excellent début de saison avec le PSG, Lionel Messi est désormais attendu pour les prochaines échéances décisives qui attendent les Parisiens. Reste à voir si La Pulga affichera la même motivation après avoir rempli l’un de plus grands objectifs de sa carrière.

Mbappé vite de retour pour oublier la finale

De son côté, Kylian Mbappé a forcément mal vécu la finale du dernier Mondial malgré son triplé. Le Bondynois n’a pas esquissé le moindre sourire lors de la communion avec les supporters français à la Concorde et a préféré retrouver rapidement le chemin du Camp des Loges pour oublier la désillusion connue le 18 décembre dernier. Mbappé pourrait être apte dès le mercredi 28 décembre (21h) pour la réception de Strasbourg. Ses retrouvailles avec Lionel Messi sont d’ores et déjà attendues, alors que l’international français a été la cible d’attaques et de moqueries de la part de nombreux supporters argentins, mais également de certains coéquipiers de Leo Messi, à commencer par le portier Emiliano Martínez, sans que le numéro 30 du PSG ne bronche.



Blessé physiquement et moralement, Neymar est attendu au tournant