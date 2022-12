PSG : Le Qatar prêt à dire non à Lionel Messi ?

Thibault Morlain

Actuellement, le PSG et Lionel Messi sont en pleines négociations pour la prolongation de contrat de l'Argentin. Mais voilà que les deux parties discuteraient pour un autre sujet bien différent. Et si le Qatar est prêt à tout pour conserver Messi, pour ce second dossier, une grosse réflexion serait menée au sein de la direction du PSG. Au point de devoir dire non à La Pulga ?

Alors que Lionel Messi fête actuellement sa Coupe du monde en Argentine, à son retour au PSG, une autre nouvelle devrait tomber. En effet, alors que le10sport.com vous avait révélé que ça sentait bon pour la prolongation de La Pulga, il est aujourd'hui question d'un accord de principe entre le PSG et Messi pour ce nouveau contrat.

La Coupe du monde au Parc des Princes ?

Tandis que le PSG et Lionel Messi s'apprêtent à se dire oui pour continuer l'aventure ensemble, la direction du club de la capitale pourrait bien devoir prononcer un non à l'Argentin. La raison ? Selon les informations de Goal , à son retour au Parc des Princes, Messi souhaiterait présenter la Coupe du monde aux supporters parisiens.

Que va décider le PSG ?

De quoi faire grandement réfléchir le PSG. En effet, au sein de la direction du club de la capitale, on craindrait de voir des débordements étant donné que Lionel Messi a remporté la Coupe du monde face à l'équipe de France. Certains pourraient alors lui en vouloir. De quoi pousser le PSG à dire non à Messi ?