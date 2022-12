Mercato - PSG : Erling Haaland prépare déjà son arrivée à Paris ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Courtisé par tous les mastodontes européens ces derniers mois, Erling Haaland a finalement choisi Manchester City pour la suite de sa carrière. Un choix payant puisque le Norvégien impressionne depuis ses débuts en Premier League, mais son aventure anglaise pourrait être de courte durée, et une arrivée en Ligue 1 serait d’ores et déjà dans les tuyaux.

Après s’être révélé du côté de Salzbourg puis à Dortmund, Erling Haaland n’a eu aucun mal à confirmer à Manchester City. Transféré pour 60M€, l’attaquant de 22 ans réalise un début de saison stratosphérique avec 23 buts en 18 apparitions avec les Skyblues avant le Mondial. Des prestations qui restent surveillées de près en Europe, et ce malgré son engagement jusqu’en 2027. Il faut dire qu’une clause libératoire avoisinant 200M€ sera active à partir de 2024 selon les informations divulguées par The Athletic , et le clan Haaland songerait déjà à changer de destination.

« Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France »

Erling Haaland ne devrait pas passer de longues années à Manchester City. En effet, le Norvégien s’imaginerait parcourir l’Europe afin de briller dans chaque grand championnat européen. Dans un documentaire consacré aux coulisses de son transfert survenu lors du dernier mercato estival, Alf-Inge Haaland en a profité pour évoquer l’avenir de son fils. « Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ? », confie-t-il, relayé par The Times et Marca . Après la Bundesliga et la Premier League, la Ligue 1 pourrait ainsi apparaître comme une destination attrayante aux yeux d’Erling Haaland, de quoi offrir une grosse fenêtre de tir au PSG, lorgnant l’attaquant depuis longtemps et apparaissant comme la seule équipe capable de l’attirer en France.

« J’ai l’impression qu’il peut vouloir se prouver qu’il est capable de jouer n’importe où »