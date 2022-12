Mercato : Indésirable au PSG, il va devoir décider son avenir

Axel Cornic

Poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, Leandro Paredes a fait son retour en Serie A avec un prêt à la Juventus assorti d’une option d’achat de 22M€. Or, cette option n’est plus obligatoire depuis que les Bianconeri ont raté leur qualification pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions et ils semblent bien décidés à ne pas la lever... avec Paredes qui devrait donc revenir au PSG.

C’est un cas assez compliqué. Ecarté à cause de supposées tensions avec Kylian Mbappé, mais également pour casser le clan formé autour de Lionel Messi, Leandro Paredes ne semble plus vraiment être le bienvenu au PSG. Il pourrait toutefois bientôt y revenir, avec un retour en Serie A qui ne se passe pas comme prévu.

L’option d’achat n’est plus obligatoire

Voilà plusieurs semaines déjà que la presse italienne parle de la déception de la Juventus, pas du tout satisfaite de l’apport de Paredes depuis le début de la saison. La relégation en Ligue Europa a d’ailleurs été un évènement assez important, puisque de l’autre côté des Alpes on assure que désormais l’option d’achat de Paredes n’est plus obligatoire.

Plus de place pour Paredes à la Juventus ?

Du côté de Turin, on ne semble clairement plus vouloir la lever. Tuttosport laissait en effet entendre que les 22M€ de son option d’achat ainsi que son salaire important, font clairement de Paredes un poids sur les caisses de la Juventus. D’ailleurs, garder l’Argentin irait à l’encontre de la nouvelle politique du club, qui veut donner plus de places à des jeunes talents comme Fabio Miretti et Nicolo Fagioli.

Allegri aurait réclamé son départ