Mercato - OM : Après un clash avec Mourinho, il peut être le premier transfert de Longoria

Axel Cornic

Après Jordan Veretout ou encore Pau Lopez et Cengiz Ünder, Pablo Longoria aimerait boucler un nouveau deal avec l’AS Roma. Cette fois-ci, il s’agirait de Rick Karsdorp, poussé vers la sortie depuis un clash assez violent avec José Mourinho. Latéral droit très offensif, le Néerlandais pourrait être la parfaite doublure de Jonathan Clauss à l’Olympique de Marseille.

La Serie A n’a que très peu de secrets pour Pablo Longoria, qui a engrangé de l’expérience dans des clubs comme l’Atalanta et la Juventus. Ainsi, le président de l’OM s’est souvent tourné vers l’Italie ces dernières années pour trouver des renforts et il ne devrait pas changer de recette pour le mercato de janvier, sur le point d’ouvrir ses portes.

Mercato - OM : Tudor a pris une décision radicale pour Gerson https://t.co/nlggbNQiwK pic.twitter.com/hcdzqW7QLA — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

Karsdorp, un nouveau Romain à Marseille

Voilà des mois déjà que les médias italiens évoquent un intérêt prononcé de l’OM pour Rick Karsdorp, international néerlandais sou contrat avec l’AS Roma jusqu’en 2025. Très proche du directeur sportif romain Tiago Pinto, Longoria aurait été alerté par un clash assez important survenu cet automne entre José Mourinho et Karsdorp, qui semble avoir signé l’avenir de ce dernier.

Un départ devenu inévitable

« Je suis désolé que les efforts de l'équipe aient été trahis par l'attitude d'un joueur non professionnel » avait lancé Mourinho en novembre dernier, après un match nul contre Sassuolo (1-1). « Je lui ai dit qu'en janvier, il devait se trouver un nouveau club ». C’est à ce moment-là que tout a basculé pour Karsdorp, puisqu’il n’a carrément plus disputé la moindre minute avec l’AS Roma, allant même jusqu’à boycotter une tournée au Japon et un stage au Portugal.

La Roma veut un transfert, mais Longoria...

La volonté de la Roma est claire : il faut vendre Karsdorp cet hiver et le plus sera le mieux, car Mourinho aurait réclamé d’autres renforts. La presse italienne semble persuadée que l’OM est la meilleure solution pour tout le monde, puisque des clubs comme la Juventus et l’AC Milan auraient récemment décidé de travailler sur d’autres pistes. Seul hic, les Romains souhaiteraient boucler un transfert autour des 10M€, mais Longoria pourrait bien essayer de trouver un compromis lors des prochains jours.