Mercato - PSG : Rabiot, pourquoi un retour est possible

Axel Cornic

Performant avec l’équipe de France à la Coupe du monde, Adrien Rabiot pourrait être l’un des grands acteurs du mercato. Son contrat avec la Juventus se termine dans seulement quelques mois et si l’on s’en tient aux dernières indiscrétions provenant d’Italie, une prolongation est très compliquée à envisager. Ainsi, dans son entourage on aimerait lui trouver un nouveau club et un retour au Paris Saint-Germain serait une option très appréciée.

Entre Adrien Rabiot et le PSG, l’histoire est assez agitée et les deux ne se sont pas vraiment quittés en très bons termes en 2019. Pourtant, ils pourraient bientôt se retrouver, avec le milieu de terrain qui approche une nouvelle fois de la fin de son contrat !

Un départ inévitable ?

Du côté de la Juventus, on aimerait garder Adrien Rabiot, surtout l’entraineur Massimiliano Allegri, mais les dés semblent déjà jetés. Il émarge en effet à près de 7,5M€ et pour signer un nouveau contrat il réclamerait une revalorisation autour des 10M€. Impossible pour les Bianconeri , qui cherchent plutôt à réduire leur masse salariale. Récemment interrogé sur son avenir en Turin, le principal intéressé a préféré botter en touche. « Est-ce que ça sera à la fin de mon contrat à la Juve ? Je n'en sais rien » avait déclaré Rabiot depuis le Qatar.

Sa mère travaille depuis plusieurs mois sur un retour au PSG

Son entourage n’arrange pas vraiment les choses, puisque dès le dernier mercato c’est vers un départ que semblait se diriger le clan Rabiot. C’est notamment le cas de Véronique Rabiot, mère et agent de l’international français, qui aurait renoué contact avec le PSG après le départ de Leonardo. Depuis, elle tenterait de convaincre Luis Campos de donner une chance à son fils, qui ces derniers mois a multiplié les prestations de très haut niveau et s’est affirmé comme un cadre de l’équipe de France.