Mercato : Paredes, Rabiot... Un incroyable chassé-croisé va contrarier le PSG

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato, Leandro Paredes n’a plus sa place au Paris Saint-Germain. Il pourrait toutefois bientôt revenir, puisque Massimiliano Allegri aurait demandé à ses dirigeants de le laisser filer à la fin de son prêt, afin de notamment pouvoir garder Adrien Rabiot... qui est annoncé proche d’un retour au PSG !

Les routes de Leandro Paredes et d’Adrien Rabiot se sont croisés et vont se recroiser. Lorsque le Français était en instance de départ au PSG, c’est l’Argentin qui est arrivé et la situation se répète à Turin. Rabiot est en effet en fin de contrat et Paredes est arrivé cet été, pour potentiellement le remplacer.

Allegri fait des pieds et des mains pour garder Rabiot

Mais voilà, les deux joueurs qui se sont entretemps à nouveau croisés en finale de la Coupe du monde, n’ont pas eu la même trajectoire. La Gazzetta dello Sport nous apprend en effet que Massimiliano Allegri souhaiterait tout faire pour retenir Adrien Rabiot et le convaincre de prolonger. Le coach de la Juventus est un grand fan du Français, qui de son côté commencerait à évaluer toutes les options pour son avenir, dont notamment un retour au PSG.

Et pousse Paredes vers un retour au PSG