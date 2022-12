Mercato - PSG : Un nouveau danger surgit pour le retour de Rabiot

Axel Cornic

En fin de contrat, Adrien Rabiot pourrait être l’un des grands acteurs du mercato hivernal, avec un retour au Paris Saint-Germain qui est régulièrement évoqué depuis quelques mois. A la Juventus, Massimiliano Allegri ne se serait toutefois pas avoué vaincu et voudrait faire son possible afin de convaincre le milieu de terrain de prolonger.

Grand acteur de la belle performance de l’équipe de France à la Coupe du monde, Adrien Rabiot va affronter un tournant important de sa carrière. Il se retrouve en effet à seulement quelques mois de la fin de son contrat et il ne semble pas vraiment tenté par une prolongation à la Juventus.

Le PSG ne laisse pas insensible Rabiot

Selon les médias italiens, Rabiot regarderait notamment vers la Premier League, avec notamment Chelsea ou encore Tottenham. Il Corriere dello Sport nous a récemment appris qu’il songerait également de plus en plus à un possible retour au PSG, club où il a lancé sa carrière professionnelle.

Allegri n’a pas dit son dernier mot