Transferts - OM : Parti au mercato, Milik est déjà regretté

Axel Cornic

Parti lors du dernier mercato, Arkadiusz Milik a laissé un trou béant derrière lui, qui n’a toujours pas été comblé. Pablo Longoria pensait pouvoir le faire avec Luis Suarez, mais ce dernier s’est finalement révélé être un flop et a déjà quitté l’Olympique de Marseille quelques mois après son arrivée. Suffisant pour regretter le buteur polonais ?

Il avait tout pour s’installer à l’OM et devenir l’une des idoles des supporters. Pourtant, l’aventure marseillaise de Arkadiusz Milik n’a pas été des plus tranquilles. Entre blessure et incompréhensions avec Jorge Sampaoli, l’ancien du Napoli n’a jamais confirmé sur la durée et lors du dernier mercato Pablo Longoria a profité de l’intérêt de la Juventus pour boucler son prêt.

Transferts - OM : L'énorme plan de Longoria et Guendouzi sur le mercato https://t.co/5xexa6Qdlz pic.twitter.com/QoyObLaT5T — le10sport (@le10sport) December 29, 2022

L’OM a perdu de l’argent avec Milik

Interrogé sur ce dossier ces derniers mois, le président de l’OM a souvent assuré que le deal trouvé pour Milik était le meilleur possible. Mais peut-on le croire ? Car économiquement, le club y perd de l’argent ! Arrivé en janvier 2021, le Polonais a en effet couté pas moins de 12M€ et si la Juventus décide de lever son option d’achat comme cela devrait être le cas, l’OM ne devrait encaisser que 10M€ tout au plus.

Il aurait pu cartonner sous les ordres de Tudor

Côté sportif, on ne peut pas dire que l’opération soit un franc succès non plus. Arkadiusz Milik semblait avoir le profil parfait pour le football prôné par Igor Tudor, qui a déjà travaillé avec un footballeur aux caractéristiques semblables par le passé, comme Nikola Kalinic. La paire qu’il aurait pour former avec Alexis Sanchez en fait d’ailleurs saliver plus d’un et force est de constater que le départ de Milik n’a en rien arrangé les problèmes de l’OM.

Suarez, pari perdu

Car seulement quelques mois après, Pablo Longoria est à nouveau à la recherche d’un numéro 9 ! Luis Suarez n’a en effet pas convaincu Igor Tudor et avant même le début du mercato hivernal il a quitté l’OM, pour être prêté à Almeria. Pour ne rien arranger, Longoria va également devoir s’occuper d’un autre dossier chaud en parallèle avec la recherche d’un milieu offensif capable de pallier la longue absence d’Amine Harit, gravement blessé au genou.