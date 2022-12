Mercato - OM : Longoria boucle un transfert à 10M€, ça tourne au fiasco

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un successeur à Arkadiusz Milik, prêté à la Juventus, l'OM a jeté son dévolu sur Luis Suarez. Un buteur régulièrement annoncé dans le viseur de Pablo Longoria ces dernières années. Pour mettre la main sur l'international colombien, le club marseillais avait dépensé près de 10M€ cet été. Mais le passage du joueur a été un véritable échec comme l'a reconnu le président de l'OM.

Sur le papier, Luis Suarez avait tout pour plaire aux supporters de l'OM. Malgré quelques saisons difficiles en Espagne, l'international colombien présente des qualités de finisseur indéniables, mais aussi une hargne propre aux joueurs sud-américains. Recruté contre un chèque de 10M€ lors du dernier mercato estival, le buteur avait réussi ses débuts, inscrivant un doublé lors de sa première apparition en Ligue 1 face au Stade de Reims.

Longoria reconnaît son erreur

Mais malgré cette prestation, Luis Suarez n'a jamais fait partie des premiers choix d'Igor Tudor, en raison notamment de la concurrence. Présent en conférence de presse en novembre dernier, Pablo Longoria avait aussi reconnu des soucis d'adaptation. « Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleur solution possible » avait déclaré le président de l'OM.

Luis Suarez déjà prêté à Almeria

Avec le recul, Luis Suarez s'apparente à une erreur de casting. Quelques mois après son arrivée à l'OM, l'international colombien quittait déjà Marseille. L'attaquant est de retour en Espagne, à Almeria, où il a été prêté jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat à 8M€. Autrement dit, on ne verra certainement plus Luis Suarez sous le maillot de l'OM. De retour en Liga, il souhaite se servir de son passage en France pour continuer à progresser.

« Nous entamons une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis »