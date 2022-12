Mercato - OM : Après son transfert, Luis Suarez est déjà validé

Thibault Morlain

Luis Suarez ne sera donc resté que quelques mois à l'OM. Arrivé de Grenade cet été, le Colombien a déjà refait ses valises. Le voilà qu'il a été prêté avec option d'achat du côté d'Almeria. Alors que Suarez découvre donc un nouvel environnement, en Andalousie, on semble déjà être sous le charme.

Pablo Longoria a fait un flop lors du dernier mercato estival. Le président de l'OM a déboursé 10M€ pour Luis Suarez, qui ne s'est jamais imposé sur la Canebière. Résultat, le Colombien a déjà fait ses valises. Avant même l'ouverture du mercato hivernal, Suarez s'est envolé pour Almeria, dans le cadre d'un prêt avec une option d'achat de 8M€ qui peut devenir obligatoire.

« Un attaquant qui vient d'une grande équipe en France »

Joueur d'Almeria, Alejandro Pozo s'est confié aux médias du club andalou. L'occasion pour lui d'évoquer le nouveau venu, Luis Suarez. Et à propos du joueur prêté par l'OM, il a alors confié : « C'est un attaquant qui vient d'une grande équipe en France et qui avait payé 10M€ pour lui. Il est très agressif et va nous apporter beaucoup de buts ».

« Il est déjà complètement intégré dans le groupe »