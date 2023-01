Equipe de France : Le clan Guendouzi remonté contre Deschamps ?

Thibault Morlain

Malgré les différents pépins avant et pendant la Coupe du monde, Didier Deschamps a réussi à créer un véritable groupe, fédérant tous les joueurs appelés en équipe de France. Même ceux qui ont moins joué au Qatar ont fait bonne figure. Pour autant, en coulisses, cela n'était pas forcément pareil, comme notamment au sein du clan Matteo Guendouzi.

Auteur de belles prestations avec l'OM, Matteo Guendouzi a été récompensé en étant appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde avec l'équipe de France. S'il le doit à ses performances, le Marseillais le doit également aux forfaits de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Profitant des forfaits, Guendouzi a donc été du voyage au Qatar, où il a toutefois peu joué avec les Bleus.

Fofana plutôt que Guendouzi

Au milieu de terrain, les choix de Didier Deschamps étaient très clairs. Le sélectionneur de l'équipe de France faisait ainsi confiance à Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Et quand il s'agissait de faire tourner, la priorité était donnée à Youssouf Fofana. Le joueur de l'AS Monaco était alors le numéro 3 dans la hiérarchie dans l'entrejeu, juste devant donc Matteo Guendouzi.

Un choix de Deschamps qui passe mal