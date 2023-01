Équipe de France : Métamorphosés, ils ont totalement séduit Deschamps au Qatar

Pierrick Levallet

Avant la Coupe du monde, certains joueurs n’avaient pas encore vraiment convaincu Didier Deschamps en Équipe de France, comme Dayot Upamecano et Ousmane Dembélé. Cependant, les deux hommes se sont métamorphosés au Qatar. L’un solide en défense, l’autre à l’aise sur son côté, ils ont enfin pu montrer à Didier Deschamps leur réel niveau.

Si l’Équipe de France s’est inclinée en finale face à l’Argentine, la Coupe du monde des Bleus peut être considérée comme un succès. La sélection menée par Didier Deschamps a réalisé un Mondial d’une grande qualité. Et au cours de la compétition, certains joueurs français ont su se mettre en avant. Cela a notamment été le cas de Dayot Upamecano.

Upamecano a convaincu Deschamps

Jusque-là discret quand il était aligné par Didier Deschamps, le défenseur central du Bayern Munich s’est montré à la hauteur de l’événement. Solide dans les duels aux côtés de Raphaël Varane, le joueur de 24 ans a montré qu’il avait l’étoffe pour être sélectionné en Équipe de France. Didier Deschamps avait d’ailleurs révélé comment il avait su débloquer le potentiel de Dayot Upamecano. « Il y a des joueurs un peu plus introvertis, timides, dont il fait partie. Il faut leur accorder plus de temps. J’étais convaincu que le potentiel était là. Je ne regrette pas d’avoir insisté avec lui, malgré ses moments plus ou moins difficiles avec nous, pour connaître une période où il maîtrise beaucoup plus son sujet maintenant » expliquait le sélectionneur des Bleus la veille de la demi-finale face au Maroc. Mais Dayot Upamecano n’est pas le seul à avoir impressionné Didier Deschamps.

Deschamps ravi du nouveau Ousmane Dembélé