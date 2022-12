Équipe de France : Benzema n’a pas digéré le malaise avec Deschamps au Qatar

Amadou Diawara

Peu avant l'entrée en lice de l'équipe de France à la Coupe du Monde, Karim Benzema a été contraint de déclarer forfait et de quitter le groupe Bleu. Toutefois, le buteur du Real Madrid n'aurait pas du tout digéré son départ, étant convaincu de pouvoir rejouer avant la fin de la compétition au Qatar. D'ailleurs, Karim Benzema serait persuadé que Didier Deschamps s'est servi de sa blessure comme d'une excuse pour l'écarter.

Convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde au Qatar, Karim Benzema s'est malheureusement blessé à l'entrainement peu avant l'entrée en lice des Bleus dans la compétition. Une blessure qui l'a contraint à déclarer forfait et à quitter le groupe France pour se faire soigner en Espagne.

Benzema n'a ni digéré ni compris son éviction

Toutefois, une polémique a éclaté car Karim Benzema aurait pu rejouer la Coupe du Monde à partir des huitièmes de finale, et que Didier Deschamps a tout de même préféré l'écarter de son groupe.

Benzema a accepté la décision de Deschamps par fierté