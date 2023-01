Équipe de France : Avec Deschamps, Le Graët a réussi son pari

Pierrick Levallet

Avant la Coupe du monde, l’avenir de Didier Deschamps était plutôt incertain. Noël Le Graët lui avait alors fixé un objectif à atteindre lors de ce Mondial pour être maître de son destin. Le sélectionneur de l’Équipe de France l’a rempli avec succès, et son avenir se précise de jour en jour. Plus le temps passe, plus Didier Deschamps semble se rapprocher d’une prolongation.

Avant le début de la Coupe du monde, Didier Deschamps avait annoncé à certains joueurs que ce Mondial serait sa dernière compétition à la tête des Bleus d’après Romain Molina. En fin de contrat le 31 décembre 2022, le sélectionneur tricolore avait prévu de se retirer de l’Équipe de France, sans doute pour laisser la place à Zinédine Zidane. Cependant, la tournure de la Coupe du monde au Qatar a totalement inversé les plans de Didier Deschamps.

«Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix»

Avant le début du Mondial, Noël Le Graët fixait une condition pour l’avenir de Didier Deschamps. « L'objectif reste le même : les demi-finales. Et si on ne l'atteint pas, on verra bien. (...) On est bien d'accord tous les deux, on se verra tout de suite après la Coupe du monde. Si on va en demi-finales, c'est lui qui a le choix. S'il se sent motivé pour continuer, on ne discute même pas. Si on n'est pas dans le dernier carré, on discute... Dans cette hypothèse-là, c'est moi qui ai la main » expliquait le président de la FFF dans un entretien accordé à L’Equipe .

Deschamps finalement partant pour prolonger ?