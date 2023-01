Équipe de France : Voilà le grand gagnant de la Coupe du monde au Qatar

Pierrick Levallet

Grandement critiqué et régulièrement comparé à Karim Benzema, Olivier Giroud a fait taire tous ses détracteurs lors de la Coupe du monde au Qatar. Auteur de quatre buts lors de ce Mondial, l’attaquant de l’AC Milan est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France. S’il n’a pas été à son avantage en la finale, Olivier Giroud est tout de même sorti vainqueur de cette Coupe du monde.

Avant la Coupe du monde, Didier Deschamps semblait être passé à autre chose avec Olivier Giroud. Le sélectionneur tricolore, avec le retour de Karim Benzema, ne prenait plus l’attaquant de l’AC Milan avec les Bleus . Mais pour le Mondial au Qatar, Didier Deschamps a fait une exception sur sa récente ligne de conduite. Olivier Giroud a été sélectionné et a profité du forfait de Karim Benzema pour retrouver sa place dans le onze tricolore.

Giroud entre dans l’histoire des Bleus

Et le joueur de 36 ans a été très convaincant. Critiqué pour n’avoir inscrit aucun but en 2018, Olivier Giroud a fait taire les critiques et scorant à 4 reprises au cours du Mondial au Qatar. Au cours de la Coupe du monde, l’attaquant de l’AC Milan a également détrôné Thierry Henry et est devenu le meilleur buteur de l’histoire de l’Équipe de France. En grande forme au Qatar, Olivier Giroud a presque fait oublier l’absence de Karim Benzema, renvoyé chez lui à cause d’une blessure à la cuisse.

Vers une prolongation à l’AC Milan ?