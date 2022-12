Équipe de France : L’épopée des Bleus au Qatar plombée par le coronavirus ?

Amadou Diawara

Lors de la dernière semaine de la Coupe du Monde au Qatar, le vestiaire des Bleus a été frappé de plein fouet par un mystérieux virus. En effet, Adrien Rabiot, Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont été atteints. Alors que chaque joueur peut jouir du secret médical et que la FIFA n'a pas obligé les sélections à faire des tests, s'agissait-il du coronavirus ?

Grâce à sa victoire contre l'Angleterre le 10 décembre, la France a validé son ticket pour le dernier carré de la Coupe du Monde. Pour ce rendez-vous au sommet, les Bleus ont dû se frotter au Maroc de Walid Regragui, grande surprise de ce Mondial au Qatar. Et malheureusement pour Didier Deschamps, son effectif a été frappé de plein fouet par un mystérieux virus lors de la dernière semaine de la compétition.

Le groupe de Didier Deschamps touché par un mystérieux virus

En effet, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont pris froid et eu de la fièvre. Selon certaines rumeurs, les deux hommes ont été victimes de la climatisation, omni-présente au Qatar, que ce soit dans les stades, dans l'hôtel des Bleus ou en salle de conférence de presse. Et à cause de ce mystérieux virus, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano n'ont pas pu disputer la demi-finale de Coupe du Monde face au Maroc. En plus de ces deux joueurs de Didier Deschamps, Kingsley Coman, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont également été touchés par le virus. Ce qui expliquerait l'entrée en jeu de Randal Kolo Muani à la place de l'attaquant du Bayern contre les Lions de l'Atlas.

Le coronavirus passé par le vestiaire de Didier Deschamps ?