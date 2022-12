Équipe de France : Mbappé a-t-il déjà dit adieu au Ballon d’Or ? La réponse

Amadou Diawara

Alors que les Bleus se sont inclinés face à l’Argentine ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé a vu Lionel Messi soulever sa toute première Coupe du Monde. Grâce à ce sacre, le numéro 10 et capitaine de l’Albiceleste est le grandissime favori pour le prochain Ballon d’Or. De son côté, Kylian Mbappé est peut-être déjà contraint d’attendre l’année prochaine pour remporter le Graal.

Ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé et Lionel Messi se sont livrés une grosse bataille. En effet, les deux stars du PSG se sont disputés la finale de la Coupe du Monde, les titres de meilleur buteur et de meilleur joueur de la compétition et indirectement le prochain Ballon d’Or.

Équipe de France : Écarté par Deschamps au Qatar, Benzema prépare sa vengeance https://t.co/UMUAhR7QRx pic.twitter.com/RpA5WufzsB — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Lionel Messi ne laisse que les miettes à Kylian Mbappé au Qatar

Lors de la finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi et Kylian Mbappé se sont rendus coup pour coup. En effet, les deux stars ont tous les deux exceller lors du choc entre la France et l’Argentine au Qatar. Avec le doublé de Leo Messi et le triplé de Kylian Mbappé, les deux équipes ont dû se départager aux tirs-au-but. Et alors que les deux stars du PSG ont tous les deux inscrit leur coup de pied de réparation, l’Argentine a finalement été le plus fort dans cet exercice, remportant ainsi sa troisième étoile.

Le Ballon d’Or déjà promis à Lionel Messi ?