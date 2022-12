PSG : Mbappé et Hakimi ont conclu un énorme pacte après le Qatar

Amadou Diawara

Dévasté après la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine, Kylian Mbappé aurait été réconforté par Achraf Hakimi dans l'hôtel des Bleus. Lors de leur échange, les deux hommes auraient été animés d'une envie commune : revenir au plus vite à la compétition avec le PSG. D'où leur retour surprise au Camp des Loges seulement quelques jours plus tard.

Kylian Mbappé aurait eu beaucoup de mal à se remettre de la défaite face à l'Argentine en finale. Selon les informations du Parisien , le numéro 10 des Bleus aurait fini en larmes après la désillusion au Qatar, ne réussissant à retrouver le sourire que plusieurs heures plus tard, et ce, grâce au soutien de ses proches, notamment d'Achraf Hakimi.

Mbappé et Hakimi ont décidé de revenir vite avec le PSG

D'après Le Parisien , Achraf Hakimi aurait rejoint Kylian Mbappé dans l'hôtel des Bleus après la finale de la Coupe du Monde. Et le défenseur du Maroc aurait trouvé les mots pour remonter le moral de son coéquipier et ami. D'ailleurs, les deux hommes auraient conclu un pacte lors de leur échange.

Mbappé a promis au PSG de revenir pour Strasbourg