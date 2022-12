PSG : Galtier hallucine encore avec Mbappé

Arthur Montagne

Contre Strasbourg, Kylian Mbappé a encore été décisif en inscrivant un penalty à la dernière seconde pour offrir la victoire au PSG (2-1). Le tout seulement quelques jours après son triplé en finale de la Coupe du monde. En conférence de presse, Christophe Galtier s’est d’ailleurs enflammé pour son attaquant qui continue de l’impressionner.

Seulement dix jours après son triplé en finale de la Coupe du monde contre l'Argentine, Kylian Mbappé était déjà de retour avec le PSG mercredi soir. Et comme à son habitude, il a encore été décisif en inscrivant un penalty dans les arrêts de jeu afin de permettre à son équipe d'arracher la victoire. Christophe Galtier est d'ailleurs toujours autant impressionné par son attaquant.

«Que dire de lui encore une fois…»

« Que dire de lui encore une fois… Ce n’est pas simple. Il est sur la continuité de ce qu’il a fait au Qatar, dans cette Coupe du monde. Il a bénéficié de très peu de jours de repos. Avoir été au bout de la compétition avec ce parcours exceptionnel -malgré la tristesse et la déception de ne pas avoir remporté ce trophée- et les quelques jours de récupération qu’il a eus lui permettent d’être en rythme. Depuis son retour et la finale perdue, il avait à cœur de jouer les deux matches qui se présentaient à nous (Strasbourg et Lens). Il voulait les jouer pour les gagner et il l’a montré ce soir. Il a été l’élément déclencheur de cette victoire alors que la rencontre était mal embarquée à un moment. À travers son abnégation et sa détermination, il a pu entraîner toute l’équipe et nous avons pu l’emporter dans les dernières minutes du match », assure l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

«Il n’a pas tremblé et a été décisif»