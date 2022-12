PSG : Mbappé, Neymar... La mise au point de Galtier sur le penaltygate

Amadou Diawara

Après avoir inscrit ses trois tirs-au-but contre l'Argentine, Kylian Mbappé n'a pas tremblé ce mercredi soir face à Strasbourg. Alors que son numéro 7 a offert la victoire au PSG grâce à un penalty marqué en toute fin de rencontre, Christophe Galtier a répété qu'il était le joueur désigné pour cet exercice, tout en expliquant les raisons de ce choix.

Lors de la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine, Kylian Mbappé a fait preuve d'un sang froid exceptionnel. En effet, le numéro 10 de l'équipe de France a réussi à inscrire trois coups de pied de réparation - deux penalties dans le jeu et un tir au but. Dans les ultimes instants de la rencontre entre le PSG et Strasbourg ce mercredi soir, Kylian Mbappé avait une nouvelle occasion de briller dans cet exercice, et il ne l'a pas laissée passer. En effet, l'attaquant parisien a offert la victoire à son équipe grâce à un nouveau penalty marqué.

«Kylian a une capacité à se concentrer et une très forte personnalité»

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG face à Strasbourg (2-1), Christophe Galtier a réaffirmé que Kylian Mbappé était son tireur numéro un devant Neymar, et il a justifié son choix. « Encore un penalty de Kylian Mbappé. Ça vous a rappelé des souvenirs ? Si je ne me trompe pas, il y a eu des penaltys lors de tous les matches du jour. C’est ça ? (Sauf Nantes-Troyes, 0-0) Donc, il allait y en avoir un ce soir. Il valait mieux qu’il soit pour nous et à ce moment-là du match, pour nous permettre de l’emporter » , a confié Christophe Galtier.

«Il est désigné tireur de penalty depuis le début de la saison»