Équipe de France : La terrible réaction de Mbappé après la finale contre l'Argentine

Le dimanche 18 décembre, Kylian Mbappé et l'équipe de France ont vécu une terrible désillusion en finale de la Coupe du Monde. Pour remonter la pente, le numéro 10 des Bleus a pu compter sur ses proches, et en particulier sur Achraf Hakimi, qui était à ses côtés dans les heures qui ont suivi la défaite face à l'Argentine.

Grâce à un grand Kylian Mbappé, l'équipe de France a réussi à se hisser jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Et avec l'aide d'un triplé du numéro 10 des Bleus , les hommes de Didier Deschamps auraient pu être sacré une deuxième fois de suite. Mais c'est l'Argentine qui l'a finalement emporté à l'issue de la séance des tirs-au-but (3-3, 4-2).

PSG : Neymar craque, Galtier en rajoute une couche https://t.co/1eIpZfg87d pic.twitter.com/KgVlXr9OWz — le10sport (@le10sport) December 30, 2022

Kylian Mbappé inconsolable après France-Argentine

Selon les informations du Parisien , Kylian Mbappé aurait eu beaucoup de mal à se remettre de cette défaite face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. En effet, le numéro 7 des Bleus aurait fini en larmes après la désillusion au Qatar, ne réussissant à retrouver le sourire que quelques heures plus tard. Et les mots de réconforts du président Emmanuel Macron n'auront rien changé.

Hakimi a finalement réussi à remonter le moral de Mbappé