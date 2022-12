Des révélations fracassantes sur Benzema

Arnaud De Kanel

Le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du monde au Qatar soulève d'énormes polémiques. Durant la compétition, l'attaquant du Real Madrid a multiplié les messages mystérieux sur les réseaux sociaux qui laissaient penser que le Ballon d'Or reprochait quelque chose aux Bleus. Et pour cause, Benzema aurait été apte à disputer les huitièmes.

C'est dans une ambiance pessimiste que les Bleus avaient démarré leur Mondial. Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan, Presnel Kimpembe ou encore Christopher Nkunku ont déclaré forfait juste avant de s'envoler au Qatar. Une fois arrivés, les hommes de Didier Deschamps ont perdu Karim Benzema. Le staff des Bleus avait décrété une absence trop longue pour espérer participer au tournoi. Or, il n'en était rien. Pire encore, certains de ses coéquipiers se sont même réjouis de son départ précipité.

Équipe de France : Nouvelles révélations troublantes sur la blessure de Benzema https://t.co/Psix5fNWuP pic.twitter.com/1aC2uiNMYs — le10sport (@le10sport) December 28, 2022

Benzema, un forfait discuté

Karim Benzema et les Bleus , c'est fini. L'attaquant du Real Madrid a annoncé sa retraite internationale juste après le Mondial. Le Ballon d'Or a très mal vécu son forfait pour la Coupe du monde. D'après les informations du journaliste Romain Molina, le docteur de l'équipe de France, Franck Le Gall, a livré un diagnostic troublant. Il aurait en effet décidé que la blessure de Benzema était trop importante pour participer au tournoi. Ainsi, l'attaquant avait été invité à rentrer chez lui pour éviter une tempête médiatique autour des Bleus sur une éventuelle présence à tel ou tel match. Or, sa blessure serait moins grave que ce qu'a diagnostiqué le médecin des Bleus . L'ancien agent de Benzema a publié un message sur les réseaux en affirmant que son ancien poulain aurait pu effectuer son retour durant la compétition : « Je pose ça là, mais avant ça j’ai consulté 3 spécialistes qui confirment le diagnostic que Benzema aurait pu être apte à partir des 1/8es pour au moins être sur le banc ! Pourquoi lui avoir demandé de partir si vite. » Une nouvelle polémique sur Benzema avec les Bleus qui symbolise bien son histoire tourmentée en sélection...

Les cadres n'en voulaient pas, la FFF avait prévu son coup