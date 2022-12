Équipe de France : Après la Coupe du monde, Mbappé lâche un terrible aveu

Arthur Montagne

Dix jours après la finale de la Coupe du monde perdue contre l’Argentine, Kylian Mbappé était déjà de retour à la compétition avec le PSG et il a encore une fois été décisif. Après la victoire arrachée contre Strasbourg (2-1), l’international français est d’ailleurs sorti du silence et reconnaît avoir du mal à digérer.

Seulement dix jours après avoir perdu en finale de la Coupe du monde malgré son triplé contre l'Argentine, Kylian Mbappé était de retour à la compétition et a offert la victoire au PSG contre Strasbourg grâce à un penalty à la dernière seconde (2-1). Après le match, il s'est présenté en zone mixte pour revenir sur la défaite en finale du Mondial.

«Je ne vais jamais digérer»

« Personnellement, je ne vais jamais digérer. Mon club n’est pas responsable de cet échec en sélection, j’essaye de revenir avec l’énergie la plus positive possible. J’ai essayé d’amener un élan à mon équipe pour revenir avec la victoire et continuer notre saison où on est invaincus. C’était une parenthèse Coupe du monde, le club n’a rien à voir », lâche l'attaquant du PSG.

«Le message était simple»