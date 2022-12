Équipe de France : Écarté par Deschamps au Qatar, Benzema prépare sa vengeance

Amadou Diawara

Peu avant l'entrée en lice des Bleus à la Coupe du Monde, Karim Benzema a été écarté du groupe de Didier Deschamps à cause d'une rechute au quadriceps. De retour de blessure, le buteur du Real Madrid voudrait prendre sa revanche. Privé de la possibilité de remporter un premier titre international, Karim Benzema compterait prouver qu'il reste l'un des touts meilleurs joueurs du monde.

Auréolé de son tout premier Ballon d'Or, Karim Benzema a été logiquement choisi par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde. Toutefois, le buteur de 35 ans a été victime d'une rechute au quadriceps lors d'un entrainement précédant l'entrée en lice des Bleus au Qatar. S'il aurait pu faire son retour à la compétition dès les huitièmes de finale, Karim Benzema a tout de même été écarté par Didier Deschamps et son staff.

Karim Benzema veut prouver qu'il reste l'un des meilleurs

Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du Monde, Karim Benzema est sur le point de faire son grand retour sur les terrains. Et il compterait prendre sa revanche sur Didier Deschamps en montrant qu'il reste l'un des touts meilleurs joueurs du monde.

Karim Benzema compte se venger de Didier Deschamps