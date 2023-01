Équipe de France : Snobé par Deschamps au Qatar, il reçoit un message inattendu

Guillaume de Saint Sauveur

Gravement blessé lundi soir avec le Stade Rennais face à l’OGC Nice, Martin Terrier souffre d’une rupture des ligaments croisés et sera éloigné des pelouses jusqu’à l’issue de la saison. Un nouveau coup dur pour celui qui avait été laissé de côté pour la Coupe du Monde au Qatar, mais l’équipe de France lui a néanmoins apporté un message de soutien.

Au même titre que Lucas Digne, Jonathan Clauss, Moussa Diaby, Ferland Mendy, Nabil Fékir ou encore Wissam Ben Yedder, Martin Terrier faisait partie des oubliés de la liste de Didier Deschamps en équipe de France pour la Coupe du Monde au Qatar. Malgré sa remarquable année 2022 sur le plan des statistiques, l’attaquant du Stade Rennais avait donc été laissé de côté, ce qui n’avait pas du tout été du gout de sa direction…

« Pas le bon message »

Récemment interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , le directeur technique du Stade Rennais, Florian Maurice, s’en était pris à Didier Deschamps sur cette absence de Martin Terrier au Qatar : « Déjà, il faut venir les voir. Peut-être qu'on les observe en vidéo, mais déjà, venir au Roazhon Park ou quand on joue à l'extérieur, je ne sais pas. (...) Je n'ai jamais reçu d'appel: ‘Allo Flo, comment il est Martin (Terrier), comment il est Bourige (Benjamin Bourigeaud)'’ Je trouve ça un peu surprenant, je ne sais pas si ça craint de le dire ou pas, mais ce n'est pas grave. On arrive à retenir l'été dernier Martin Terrier, qui ne part pas dans un club de Premier League. Et là, quel message tu envoies aux joueurs français (évoluant en France), en fait? Barre-toi à l'étranger pour jouer en équipe de France? Ce n'est pas forcément le bon message. Je ne crois pas ». Mais il y a désormais plus grave pour Terrier…

Courage Martin ! Bon rétablissement 👊🙏 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 3, 2023

Terrible blessé, les Bleus le soutiennent