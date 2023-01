Équipe de France : Tout est relancé avec Zinedine Zidane ?

Axel Cornic

Son contrat s’est terminé le 31 décembre dernier, mais Didier Deschamps n’a pas abandonné le poste de sélectionneur de l’équipe de rance. Noël Le Graët souhaite le garder au moins jusqu’à l’Euro 2024, mais pour le moment les deux parties ont des positions assez distantes. Suffisant pour rouvrir la piste menant à Zinédine Zidane ?

Il y a quelques semaines encore, tout semblait clair. En fin de contrat, Didier Deschamps affrontait son énième campagne internationale et plusieurs sources ont évoqué une certaine lassitude, avec l’envie donc de quitter le poste de sélectionneur. Mais la Coupe du monde est passée par là et le parcours de l’équipe de France semble bien avoir insufflé des nouvelles motivations à Deschamps.

Deschamps n’a toujours pas prolongé avec la FFF

D’après les informations du Parisien , la tendance serait à une prolongation de l’actuel sélectionneur, comme l’a d’ailleurs plusieurs fois annoncé Noël Le Graët. Encore faut-il trouver un accord toutefois, puisque Didier Deschamps souhaiterait au moins aller jusqu’à la Coupe du monde 2026. Pour le moment, le président de la FFF se serait arrêté à un contrat jusqu’en 2024 et les négociations seraient donc bloquées.

Zidane attend toujours...