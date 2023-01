Equipe de France : La solution miracle enfin trouvée pour Deschamps ?

Arthur Montagne

Un peu plus de deux semaines après la finale de la Coupe du monde perdue contre l'Argentine, l'avenir de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France est au cœur des spéculations. Et pour le moment, c'est la durée du futur contrat du sélectionneur qui poserait problème. Mais une solution pourrait être trouvée entre Didier Deschamps et Noël Le Graët.

Arrivé au Qatar avec d'énormes doutes, l'équipe de France a finalement conclu la Coupe du monde avec la certitude qu'un avenir radieux s'offre à elle. Et pour cause, les Bleus ont atteint la finale, perdue aux tirs-au-but contre l'Argentine. Cela renforce donc la position de Didier Deschamps dont le contrat a pris fin le 31 décembre. Mais l'ancien milieu de terrain est le grand favori à sa propre succession, puisqu'il s'est même offert le luxe de décider de son futur en allant plus loin que les demi-finales du Mondial.

Deschamps veut rester jusqu'à la Coupe du monde

Comme révélé par le10sport.com, le désir de continuité est d'ailleurs partagé par Noël Le Graët. Néanmoins, un point de désaccord est au cœur des discussions. En effet, Didier Deschamps réclame un contrat allant jusqu'en 2026, soit la date de la prochaine Coupe du monde, tandis que le président de la FFF opte lui plutôt pour un premier bail d'un an et demi, donc jusqu'à l'Euro 2024, avant de se remettre à la table des négociations en vue du Mondial qui se déroulera en Amérique du Nord. Il faut dire que le mandat de Noël Le Graët s'achève fin 2024.

Vers un contrat d'un an et demi + deux ans en option ?