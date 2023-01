Le Graët craque totalement sur Zidane, les coulisses de son interview choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'interview de Noël Le Graët a dérapé. Invité de RMC ce dimanche, le président de la Fédération française de football s'est lâché sur le cas Zinédine Zidane et a choqué de nombreuses personnalités du football, mais pas que. Certains témoins de la scène racontent cette séquence, qui, nul doute, fera parler dans les prochains jours.

Ce devait être un entretien quelconque sur la prolongation de Didier Deschamps et l'avenir de l'équipe de France. Mais cette interview de Noël Le Graët fera date en raison de la virulence de ses propos, notamment sur le cas Zinédine Zidane. « Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne » a confié, notamment, le président de la FFF lors de l'émission Bartoli Time sur RMC. Comment en est-on arrivé là ? Ce lundi, L'Equipe dévoile les coulisses de cet entretien.

Pour la présidence de la FFF, Deschamps aura son mot à dire https://t.co/qkLMAPLB1U pic.twitter.com/qvJAI51td9 — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

Les coulisses de cet entretien dévoilées

Sollicité en fin d'après-midi pour discuter de l'équipe de France et de son avenir, Noël Le Graët accepte l'invitation sans réellement prévenir ses proches ou son équipe. Après quelques relances, le dirigeant accepte de discuter avec l'ancienne joueuse de tennis. Très vite, un échange s'installe et Le Graët déblatère contre Zidane.

« On sait tous que la séquence est folle »

Certains témoins de la scène racontent dans les colonnes du quotidien sportif. « Au moment où il parle de Zidane, tu es scotché... On sait tous que la séquence est folle » a confié l'un d'eux. Par la suite, il discutera de Karim Benzema, mais aussi de son avenir. Mais il était trop tard. Très vite, le téléphone d'Amélie Oudéa-Castera, la Ministre des sports, sonne, et certains joueurs utilisent leur portable pour commenter les propos de Noël Le Graët. L'un des premiers est Kylian Mbappé, souvent opposé au responsable. « Zidane, c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça... » a écrit le joueur du PSG sur Twitter.

