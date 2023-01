Le Graët clashe Zidane, la réponse lunaire de son entourage

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Didier Deschamps a prolongé son bail jusqu’en 2026, Zinedine Zidane est contraint de regarder ailleurs pour reprendre du service, un dossier laissant plus qu’indifférent Noël Le Graët. Ce dimanche, le président de la FFF a assuré n’en avoir « rien à secouer » de l’avenir du Ballon d’Or 1998, annoncé notamment sur les tablettes de la sélection brésilienne. Une sortie polémique justifiée par son entourage.

Snobé par la FFF pour le poste de sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane a été la cible de propos grossiers de la part de Noël Le Graët, suscitant une vague d’indignation contre le boss de la FFF. « Zidane au Brésil? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier , a lâché Noël Le Graët dimanche soir au micro de RMC . Zidane au Brésil? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. » Alors que le président de la FFF est au cœur d’une grosse polémique, son entourage a tenté d’expliquer ses propos.

« Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d'aller où il le souhaite »

Contacté par L’Équipe après le passage de Noël Le Graët sur RMC , l’entourage de ce dernier évoque une « maladresse d'expression », se défendant de tout malaise avec Zinedine Zidane. « Le président a de très bons rapports avec Zidane. Ils ont échangé encore récemment lors du Ballon d'Or. Noël Le Graët sait précisément ce qu'il représente dans l'histoire du football français. En s'exprimant de cette manière, Noël Le Graët a souhaité indiquer que Zidane a la possibilité d'aller où il le souhaite. Que toutes les possibilités s'offrent à lui. »

Zidane en équipe de France, ça s’est joué à rien… https://t.co/fAWgEHjRjX pic.twitter.com/0DRulnllCM — le10sport (@le10sport) January 9, 2023

« Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende »